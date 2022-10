​Des centaines de ature retrouvés morts à Hao

Tahiti, le 17 octobre 2022 – À Hao samedi, des centaines de ature morts ont été observés flottant à la surface, près de la passe Kaki. Aucune explication n'est pour l'instant avancée. Selon certains observateurs, la chaleur et la température de l'eau particulièrement élevée ce week-end pourraient en être la cause sur ce site où l'eau circule peu, causant une asphyxie.



Les images partagées par la commune de Hao sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Des centaines de koperu (ature) morts flottent au dessus-de l'eau. Le phénomène a été observé samedi près de la passe Kaki, dans un lieu où l'eau du lagon circule peu. Les habitants de l'atoll s'interrogent. Selon certains d'entre eux, vendredi et samedi ont été des journées particulièrement chaudes, la température de l'eau était également élevée, ce qui pourrait expliquer ce phénomène. Des habitants témoignent avoir déjà observé ce genre d'incident au même endroit, bien qu'il reste relativement rare.