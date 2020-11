​Des bords de route dangereux à Raiatea

Raiatea, le 26 novembre 2020 – L'incivilité est de mise sur le bord des routes et leurs bas-côtés en Polynésie française et plus particulièrement à Tumaraa ou certains déposent des objets dans le but d'empêcher tout stationnement, faisant fi de leur dangerosité.

Sur certaines portions de route, principalement à Tumaraa, des résidents, propriétaires ou pas des parcelles, occupent illégalement les abords de route du domaine public territorial. Pour ce faire ils placent en bordure de route, et devant leurs murs ou leurs clôtures, divers objets. Parfois ce sont des pneus, mais souvent ce sont des cailloux ou des parpaings avec de la ferraille. On peut imaginer, outre la gêne pour un stationnement, la dangerosité de ces objets en cas de perte de contrôle d'un deux roues.



Il faut rappeler que l'emprise foncière de la route territoriale mesure en général huit mètres plus deux mètres de chaque côté (quand c'est possible), que l'on appelle communément les bas-côtés. Une largeur totale du domaine public de 12 mètres appartenant au Pays. Or entre le mur de la propriété qui est la limite privée et le bord de la route bitumée dès 2 mètres, personne ne doit déposer quoi que ce soit. A fortiori des objets susceptibles de blesser en cas de sortie de route. Du moment que sur le cadastre les objets sont en dehors de la parcelle privée, l'infraction est facilement constatable.



Des résidents de la commune de Tumaraa ont donc contacté le service de l'Équipement afin de régulariser cette situation et de procéder à l'enlèvement des obstacles gênants et dangereux. Si tel était le cas, cette initiative pourrait faire jurisprudence sur le territoire.