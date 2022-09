​Des agents de l'État qui récoltent 231 kg de déchets

Tahiti, le 20 septembre 2022 – Initiative de la Semaine européenne du développement durable, les services de l'Etat en Polynésie se sont prêtés mardi à une opération de dépollution du littoral avec l'association "Project Rescue Ocean".



Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, initiée par la France en 2003 et organisée à l'échelle européenne depuis 2015, une opération de nettoyage du littoral dans la zone située autour de la Maison de la Culture à Papeete, à l'embouchure de la rivière, a été menée mardi par les services de l’État en partenariat avec l’association "Project Rescue Ocean Polynésie".



Une action de nettoyage menée par 10 agents du haut-commissariat et deux agents du service d'État de l'aviation civile en Polynésie française, mobilisés avec des bénévoles pour sensibiliser et pour fédérer par l’action le plus grand nombre. En récoltant 231 kg de déchets, ils ont apporté leur contribution à une prise de conscience collective sur l’importance du développement durable pour l’avenir du fenua.