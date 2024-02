​Dépression tropicale forte, Nat arrive sur Mopelia

Tahiti le 6 février 2024. La dépression tropicale Nat s'est renforcée et se dirige sur les îles de la Société.



A 08h ce matin, la dépression tropicale forte Nat était située à 600 km à l'Ouest de Tahiti, 170 km à l'Ouest-Sud-Ouest de Mopelia. Elle poursuit sa trajectoire vers l'Est-Sud-Est dans les prochaines heures, informe MétéoFrance dans son dernier communiqué de la mi-journée.



A partir de mardi soir la trajectoire doit s'orienter plus vers l'Est, voire même l'Est-Nord-Est mercredi. Un passage du système au plus près de Mopelia est toujours prévu dans l’après-midi. Nat circulera ensuite à proximité Sud des îles Sous-le-Vent dans la journée de mercredi et des îles du Vent dans la nuit de mercredi et la journée jeudi.



Elle gagnerait ensuite l'Ouest des Tuamotu jeudi soir en s'affaiblissant légèrement.



De plus, indépendamment de la dépression tropicale forte Nat, la zone perturbée s'évacue actuellement de la Société en direction de l'Ouest Tuamotu. Des grains localement forts et orageux se développent sur ces zones et s'accompagnent de fortes rafales de vent de 90/100 km/h.



De fait, au plus près du passage de Nat, sur Mopelia aujourd’hui, on peut s'attendre à des vents moyens de Nord-Ouest de 60-70 km/h avec des rafales atteignant 110 à 120 km-h, de fortes pluies et une mer très forte avec des creux de 5 mètres.



Ces conditions fortement dégradées sont attendues sur les îles Sous-le-Vent entre mercredi matin et mercredi soir, et sur les îles du Vent, entre mercredi soir et la journée de jeudi. Sur toute la durée de l'épisode, les quantités de précipitations attendues pourraient localement atteindre ou dépasser les 200 litres par mètre carré.



Compte-tenu de l'incertitude, la menace de vent moyen de 100 km/h, avec rafales à 150km/h touchant les îles de la Société n'est toujours pas totalement exclue.