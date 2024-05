​Déploiement du Wifi gratuit dans les aérogares du Pays

Tahiti le 14 mai 2024. Une initiative de modernisation des services offerts aux usagers des aérogares à travers le déploiement du Wifi gratuit vient d’être lancée.



Cette mesure vise à améliorer l'expérience des passagers et à répondre aux besoins croissants de connectivité dans un monde de plus en plus numérique.



Dans le cadre d’une première phase pilote, huit îles pourront bénéficier de ces équipements : Rurutu, Tubuai, Hiva Oa, Nuku-Hiva, Huahine, Moorea, Hao et Tikehau



Une fois les bornes Wifi installées dans les aérogares, chaque utilisateur pourra bénéficier gratuitement de 10 heures de connexion sur une période de 7 jours glissants, leur permettant ainsi de rester connectés pendant leurs déplacements.



Dès ce lundi 13 mai, le Wifi gratuit était opérationnel dans les aérogares de Huahine et de Tubuai, et les six autres aérogares sont prévues d’être équipées progressivement tout au long de l'année 2024.



Une fois la phase pilote terminée, cette solution sera déployée à travers l’ensemble de la Polynésie française, offrant ainsi un accès gratuit à internet à un plus grand nombre d'usagers.