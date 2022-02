​Dépistage gratuit du mélanome à Tahiti et Raiatea

Tahiti, le 6 février 2022 - La Ligue contre le cancer organise deux journées de dépistage gratuit du mélanome, le 9 février à Tahiti et le 11 février à Raiatea. Sur place, des dermatologues et oncologues examineront la population, transmettront des messages de prévention sur les dangers du soleil et encourageront au dépistage précoce de cette tumeur cutanée cancéreuse.



La Ligue contre le cancer organise deux journées de dépistage du mélanome, une tumeur cutanée cancéreuse. L'initiative, une première du genre, intervient après l'observation de plusieurs cas ces dernières années sur le territoire, comme l'explique l'association dans un communiqué.



Ainsi, l'opération se déroulera le 9 février à Tahiti et le 11 février à Raiatea. Des dermatologues et oncologues bénévoles seront présents pour sensibiliser la population au mélanome et l'examiner afin d'identifier toute tumeur cutanée suspecte. Les spécialistes évoqueront les dangers de l'exposition au soleil et donneront également des conseils pour se prémunir de ce type de cancer. Le dépistage précoce est essentiel car "le mélanome reste aujourd’hui un cancer de bon pronostic s'il est pris à temps", comme le précise la Ligue contre le cancer.



Le diagnostic consiste à un examen visuel destiné à "repérer les taches ou grains de beauté suspects." Un mélanome est suspecté lorsqu'un grain de beauté se modifie, en suivant les règles dites "ABCDE" (Asymétrie des Bordures, modification de la Couleur, augmentation de Diamètre, augmentation de l'Épaisseur avec apparition d'un nodule, une boule sur le grain de beauté). Il peut également apparaître sans grain de beauté et sur toutes les parties du corps.

​Journées de dépistage gratuit



• À Tahiti, le mercredi 9 février : 9h-15h

Centre Vaima (anciens bureaux de Tahiti Nui Travel)



• À Raiatea, le vendredi 11 février 10 h-midi / 14h-16 h

Salle communale de l'ancien marché de Uturoa

Le mélanome, une tumeur maligne



Le mélanome est une tumeur maligne, un cancer, développé à partir des mélanocytes, des cellules qui constituent, entre autres, les grains de beauté. C’est un cancer qui peut se propager vers d'autres parties du corps (métastases). Il est essentiellement causé par les expositions répétées et excessives au soleil ou aux ultraviolets artificiels, des

antécédents de coups de soleil, des facteurs génétiques, un nombre élevé de grains de beauté (supérieur à 50) ou encore une immunodépression.

