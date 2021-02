​Découverte originale du langage à l'école maternelle de Hao

-"Jeux de rôle et marionnettes" : Les élèves doivent, derrière un décor et à l'aide d'une marionnette raconter une histoire courte.

-"Image et scène de vie" : A l'aide d'une image représentant une scène de la vie quotidienne les élèves doivent expliquer ce qu'ils voient et y mettre des mots.

-"Rituel du matin" : Les enfants doivent expliquer par étapes, ce qu'ils font du lever jusqu'à leur arrivée à l'école.

-"Des actions et des mots" : Il s'agit d'un petit parcours d'obstacles où les enfants sont amenés à commenter leurs actions, du début à la fin du parcours.

-"Fa'a'apu " : C'est un atelier plus ludique où cette fois les élèves doivent, dans la langue paumotu, nommer des plantes locales, des actions du fa'a'apu puis planter quelques graines dans le potager pédagogique de l'école.

-"Brossage de dents ": Le but premier est de familiariser les enfants sur une bonne hygiène bucco-dentaire.

-"Lecture d'albums" : Les élèves suivent une projection de la petite histoire " les trois grains de riz ", et sont ensuite invités à raconter ce qu'ils ont vu et entendu.