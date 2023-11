Tahiti, le 29 novembre 2023. Le monde de la presse polynésienne est en deuil ce mercredi matin. Nous avons appris le décès de Michel Anglade, ancien directeur de la Dépêche de Tahiti, à l’âge de 83 ans le 24 novembre dernier.



Il aura été un des hommes fort de la presse locale, développant un journal à partir de pas grand-chose. Une petite équipe regroupée autour de Philippe Mazellier, composée de Jean Verneuil, Alain Mottet, Nicole Vognin et lui. Il inventera le réseau de distribution du journal, relaiera de nombreux sujets sur la vie des Polynésiens.

La rédaction de Tahiti infos présente toutes ses condoléances à Claude, son épouse, Elodie, Caroline et Simon, ses enfants, à To’iki et Havaïki, ses petits-enfants.