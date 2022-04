​Décès de Heia Teina, pionnière de l’agriculture naturelle

Tahiti, le 13 avril 2022 - Agricultrice engagée et vice-président de la chambre d’agriculture, Heia Teina est décédée mardi des suites d’une longue maladie.



Visage peu connu du grand public, mais femme engagée dans le milieu de l’agriculture biologique, Heia Teina est décédée mardi, à l’âge de 48 ans, des suites d’une embolie pulmonaire après avoir longtemps combattu contre la maladie. Une veillée est prévue ce mercredi soir à partir de 18 heures au domicile familiale du PK40,5 à Papara, quartier Otcenasek,.



Pionnière de l’agriculture naturelle, sans intrants pas même labellisés Bio, Heia Teina avait pris la présidence de l’association SPG Bio Fetia en 2014. Elle était restée jusqu’en janvier dernier à la tête de ce système participatif garantissant des productions issues de l’agriculture biologique selon la norme océanienne en agriculture biologique.



Heia Teina était en outre vice-présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonnaire, depuis juin dernier, élue sur la liste Te Reo amui no te feia fa’a’apu rau no Porinetia, conduite par Thomas Moutame. Elle avait été membre du conseil municipal de Papara jusqu’en juin 2020.