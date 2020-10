​Débarquement contrarié pour le Tuhaa Pae IV

Rurutu, le 26 octobre 2020 - La direction du navire de cargo mixte Tuhaa Pae IV, en escale à Rurutu jeudi dernier, a renforcé les gestes barrières en raison de deux cas de Covid confirmés parmi l’équipage. La population a dû s'adapter à ces mesures.



La présence à bord du Tuhaa Pae IV de deux marins victimes du Covid-19 a chamboulé les mesures habituelles pour un protocole beaucoup plus strict, jeudi dernier. Bien évidemment les marins malades sont restés confinés dans leurs cabines. La direction du cargo mixte a tenu à limiter au maximum les échanges entre la population et l'équipage. Ainsi, le débarquement du fret s'est effectué par étapes. Les containers étaient sortis par l'équipage avant d'être confiés aux pompiers pour une distribution aux destinataires, sous la surveillance des gendarmes et des policiers municipaux ainsi que des agents de la veille sanitaire.