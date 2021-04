​De nouveaux lâchers de micro-guêpes contre l'hispine des cocotiers

Tahiti, le 31 mars 2021 – Après 1,06 millions de micro-guêpes lâchées 2020 pour lutter contre l'hispine des cocotiers en Polynésie, la Direction de l'agriculture va procéder à de nouveaux lâchés en 2021 aux Tuamotu, Australes et Marquises, annonce le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi.



L’hispine du cocotier (Brontispa longissima) est un des ravageurs les plus importants du cocotier en Polynésie française. Il se nourrit des palmes en formation au niveau de la flèche ce qui cause un brunissement des jeunes palmes et une réduction de la production de noix. La lutte biologique est réalisée avec la micro-guêpe Tetrastichus brontispae. Elle est produite en grand nombre dans le laboratoire de la Direction de l’agriculture à Papara. Depuis 2015, six millions de micro-guêpes ont été lâchées dans toutes les îles infestées des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises, des Australes et de la Société, dont 1,06 million en 2020.



Les micro-guêpes sont désormais bien installées dans la plupart des îles. Une fois lâchées, elles se reproduisent et se dispersent naturellement au sein de l’île. La population a ainsi pu observer un reverdissement des cocotiers et une augmentation de la production de noix dans les îles où la micro-guêpe est bien installée. Afin d’accompagner le développement de la filière cocotier, le programme de lâcher va se poursuivre en 2021, notamment sur les jeunes plantations qui sont plus sensibles à ce ravageur. Au premier semestre, les îles des Tuamotu (Raraka, Kauehi, Mataiva, Napuka), des Marquises (Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva) et des Australes (Tubuai, Rurutu, Raivavae) seront bénéficiaires du programme porté par les équipes de la Vice-Présidence. Les lâchers sont réalisés par les agents de la Direction de l’agriculture ou les agents communaux.