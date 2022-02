​De la visite à Maiao

Tahiti, le 3 février 2022 – Navette maritime, électrification de l'île et eau potable… Les autorités du Pays et de l'Etat ont fait le point sur les projets à Maiao au cours d'une des rares visites de "l'île interdite" jeudi.



Le haut-commissaire Dominique Sorain, le vice-président Jean-Christophe Bouissou et le maire de Moorea-Maiao se sont rendus jeudi sur "l'île interdite" de Maiao. Accueillis par le maire délégué Tahuhu Tama Ina, les autorités du Pays et de l'Etat ont échangé sur les conditions de vie sur place, la santé, les services essentiels rendus à la population et les attentes des habitants de l’île. La délégation a visité l’école primaire et s’est arrêtée pour un temps de recueillement sur la tombe du tāvana de l'île pendant plus de 40 ans, Henri Brothers.



L'occasion pour l'Etat et le Pays d'un point dressé dans un communiqué diffusé jeudi sur les "interventions financières significatives" auprès de la commune. Premièrement, avec la navette communale sécurisée, dont la livraison et la mise en service est annoncée à compter de mai 2022, pour un investissement de 101 millions de Fcfp, auquel le Pays participe à hauteur de 41 millions et l’Etat 36 millions de Fcfp. Deuxièmement, avec l’électrification de l’île de Maiao, dont les études déjà lancées ont pour objet de disposer de l’ensemble des autorisations foncières et réglementaires pour juin/juillet 2022 et de solliciter les financements complémentaires pour la phase travaux. Total des opérations : 320 millions de Fcfp, dont 224 pour le Pays, 32 pour l'Etat et 64 pour la commune.



Enfin, troisièmement, pour développer la production et la distribution d’eau potable, une campagne héliportée de relevés géophysiques sera conduite en mars 2022 avec l’appui technique des experts de l’État du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Cette campagne permettra de disposer d’une meilleure connaissance du sous-sol et d’apporter des éléments d’aide à la décision en matière de gestion des ressources en eau pour la fin 2023. Cette opération est financée par le Contrat de projet Etat-Pays pour 68 millions de Fcfp.