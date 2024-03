​David Michigan arrêté à sa descente d’avion à Tahiti-Faa'a

Tahiti le 7 mars 2024. Le barbu bodybuildé, David Michigan, vendeur de formations hétéroclites et adepte du closing, s’est fait interpeller ce matin à sa descente d’avion par la Police aux frontières à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.



Pour l’heure, l’homme est retenu depuis son arrivée pour des faits qui, selon nos informations, ne dépendent pas du parquet de Papeete.



Arrivé ce jeudi à Tahiti, David Michigan est prévu en séminaire ce samedi au Tahiti by Pearl Resort pour parler de sa Michigan Academy. Deux autres journées de séminaires sont aussi organisées avec ses membres dimanche et lundi.



Le photographe qui l’accompagnait ainsi qu’un autre membre de son équipe ont pu sortir de l’aéroport sans soucis de leur côté.

