​Davantage de professeurs des écoles… remplaçants

La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel et le Vice-recteur de Polynésie française, Philippe Lacombe, ont ouvert ce mardi 15 et ont clôturé ce mercredi 16 février, le séminaire des personnels d’encadrement de l’Éducation, comme l’a indiqué le Pays dans un communiqué hier. Il a été marqué par l’annonce de l’ouverture de 20 postes de professeurs des écoles dans la brigade de formation continue pour la rentrée scolaire prochaine, dont une brigade dédiée aux deux archipels les plus éloignés : les Tuamotu et les Marquises. Les enseignants de la brigade pour la formation continue ont principalement en charge le remplacement des collègues suivant un stage de formation continue quelle qu'en soit la durée.



Ce séminaire a réuni les inspecteurs pédagogiques du 1er et 2nd degrés, les directeurs d’école déchargés ainsi que les chefs d’établissement des collèges et lycées et avait pour but de demander aux personnels d’encadrement de concentrer leurs actions sur les élèves en difficulté ou en situation de fragilité. Dans cet objectif, tous les conseillers pédagogiques seront mobilisés pour être formateurs puisque chacun d’entre eux accompagnera trente-deux enseignants par an, dans le but de la mise en œuvre du français et des mathématiques en section des grands (SG) et cours préparatoires (CP). Dans le même temps seront créées neuf missions de formateurs académiques dans le second degré, une dans chaque discipline d’enseignement.



Teamanui Goulard