​Cultures bio pour l’usine de Moorea

Outre les cannes à sucre et l’ananas, la société Hotu Fenua a pour projet de planter, toujours en agriculture biologique, de la papaye et du pamplemousse, afin d’élargir la gamme actuelle de jus de fruit biologiques Rotui (deux parfums sont actuellement en vente depuis le début de l’année : la mangue et la banane). Ces deux fruits seront plantés sur une autre parcelle de terre à Opunohu ainsi que sur le site de l’usine à Pihaena. Alors que l’agriculture biologique peine encore à se répandre parmi les agriculteurs de l’île sœur en raison notamment des coûts de production plus élevés qu'en agriculture conventionnelle, les dirigeants de l’usine de jus de fruit de Moorea, qui espèrent bien faire de ces exploitations un exemple, s’y préparent depuis quelque temps.



"L’agriculture biologique est une volonté qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable de l’usine depuis plusieurs années. On s’est équipé de panneaux solaires qui fournissent 25% de nos besoins en électricité. On est également les premiers à choisir une chaudière à gaz pour nos besoins en chaleur. On s’inscrit toujours dans une démarche de limiter au maximum notre empreinte écologique sur l’île. Le choix était vite fait sur les cultures biologiques à travers la société agricole Hotu Fenua" explique Jérôme Chapelier. L’intérêt de plus en plus grandissant des consommateurs locaux et étrangers pour les produits biologiques a aussi bien évidemment été tenu en compte. "Tout le monde se tourne de plus en plus vers le bio. Ce sont des produits un peu plus chers. Mais ceux-ci sont reconnus comme étant meilleurs pour la santé et pour l’environnement. C’est un secteur en perpétuelle croissance depuis de nombreuses années. On s’inscrit donc dans cette réponse à la demande des consommateurs" confie encore Jérôme Chapelier.