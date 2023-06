​Créadie 2023 : quatre entrepreneurs locaux récompensés

Tahiti, le 5 juin 2023 - Depuis 14 ans, Créadie est un concours unique qui met à l’honneur les petits entrepreneurs locaux dont les projets n’auraient pas pu voir le jour sans un microcrédit de l’Adie, cette association pour le droit à l'initiative économique installée depuis 2009 en Polynésie. Ce lundi matin au parc Bougainville, quatre entrepreneurs locaux ont ainsi été récompensés par l'Adie et ses partenaires. L'occasion également d'ouvrir la semaine “pour créer sa boîte” qui se déroule jusqu'à vendredi.



En Polynésie, les toutes petites entreprises représentent deux tiers des entreprises en activité et les porteurs de projet sont de plus en plus nombreux à vouloir lancer leur propre activité. La crise Covid et les contraintes qui y étaient liées ont également contribué à faire émerger de nouvelles envies dans la façon d'envisager une carrière en allant vers une économie plus juste et plus solidaire. Gagner sa vie en exerçant une activité d'utilité publique, saine et écologique, c'est possible grâce à l'Adie qui est l'accompagnateur idéal pour ces entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est l'exemple même qu'avec de petits financements, la création d'entreprises peut, et doit être accessible à tous.



Pétris d'ambition et de bonnes idées avec des projets qui leur ressemblent, ces créateurs de petites entreprises font bouger les lignes et s'inscrivent dans une véritable démarche de transition économique et éthique de l'économie polynésienne.



Une écoute “sans jugement”



Pour ce cru 2023, le prix “Rebond” en partenariat avec Comptoir Polynésien Marine et Air Tahiti est revenu à la jeune et talentueuse Meherio Para pour son activité de couturière designer et stylisme à Mataiea. “En 2016, un événement est venu chambouler ma vie. Avec mon frère, nous avons été portés disparus en mer durant une semaine. La médiatisation de cet événement a eu de lourdes conséquences sur moi, à savoir perte d'estime, dépression, honte...m'amenant à devoir quitter le territoire”, raconte Meherio qui a trouvé une oreille attentive et “sans jugement” auprès de l'Adie qui l'a accompagnée dans le montage de son business plan pour finaliser son projet, et financé l'achat de son matériel. Depuis l'année dernière, la jeune femme a donc démarré son activité, dans un atelier que son papa lui a construit chez lui, et le succès est déjà au rendez-vous puisqu'elle envisagerait même de faire appel à d'autres couturières.



Une autre jeune femme a été mise à l'honneur pour son activité d'agricultrice certifiée bio à Raiatea : Heirava Taiore a ainsi reçu le prix “Economie Sociale et Solidaire” en partenariat avec la Polynésienne des eaux. Ses sorbets maison à base de fruits locaux sont un délice pour les papilles. À 21 ans à peine, Teddy Kelly s'est vu remettre le prix “Jeunes” en partenariat avec KPMG Tahiti pour cette activité qu'il a montée avec sa femme à Papeari.



Et enfin, comme pour démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, et que la création d'entreprises n'est pas l'apanage des jeunes générations, Antoine Taupotini, 71 ans, s'est vu décerner le prix “Vitalité des territoires” en partenariat avec la Banque de Polynésie et Air Tahiti pour son activité de transformation de feuilles de noni qu'il fait sécher à 70 degrés pendant 50 heures. Les Japonais en sont très friands pour faire des tisanes qu'ils appellent “macha”, et les Coréens sembleraient eux aussi très intéressés par ce produit qui, selon Antoine, aurait aussi des vertus thérapeutiques pour soigner les hémorroïdes. Chacun d'entre eux a reçu un chèque de 120 000 Fcfp pour les soutenir dans leur activité professionnelle.

Programme de la semaine



𝗠𝗮𝗿𝗱𝗶 𝟲 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯

Faa’a : L’Adie Mobile sera dans le quartier Teroma pour une Information Collective de 8 heures à midi.

Faaite : Réunion d'information pour les jeunes à l'ancienne école de Faaite de 8 heures à 10 heures.

Hiva Oa : Présentation auprès des jeunes du CJA d’Atuona de 8h30 à midi.

Papeete : Forum de l’entrepreneuriat au Fare amuira'a Taunoa de 8 heures à midi. Avec la CCISM, la DICP, le Service de l’emploi (ex Sefi), la CPS, Initiative Polynésie et la Direction de l’Artisanat.

Papara : Information Collective à la MFR de Papara auprès des jeunes de l’établissement avec témoignage d’un jeune entrepreneur, de 9 heures à 11 heures.

Tahaa : Café Créateur dans le quartier Pahure avec de jeunes clients de l’Adie à 15h30.



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟳 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯

Bora Bora : Carrefour des jeunes entrepreneurs de l’Adie au centre Helen’s Bay de 9 heures à 15 heures.

Mataiea : Information Collective pour les jeunes sur la plage Ahio de Mataiea de 9 heures à 11 heures.

Nuku Hiva : Aller-Vers à Hatiheu à la rencontre des jeunes de l’Association de Volley Ball pour faire connaître l’Adie, de 8 heures à 11h30.

Raiatea : Café créateur à Faaroa chez une cliente de l’Adie à 8h30.

Rurutu : Aller-Vers avec l’Association de Volley-Ball à la salle omnisport à 17 heures.

Tahiti : l’Adie Mobile sera à Hitia’a o te ra de 8 heures à midi, terrain Bourgeois.

Tubuai : Intervention au Cétad à 8h30.



𝗝𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟴 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯

Huahine : Présentation de l’Adie auprès des jeunes de la MFR à 9h45.

Huahine : Café Créateur chez une bénévole de l’Adie à Taravari à 13 heures.

Moorea : Boutique éphémère avec trois clients de l’Adie à l’agence Adie située à Teavaro de 8 heures à midi.

Raiatea : Café créateur chez une cliente de l’Adie à Tumaraa – Tehurui à 08h30.

Tipaerui : Forum de l’entrepreneuriat au Fare amuira'a Moria de 8 heures à midi. Avec la CCISM, la DICP, le Service de l’emploi (ex Sefi), la CPS, Initiative Polynesie et la Direction de l’Artisanat.



𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟵 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯

Hao : Forum de l'entrepreneuriat avec témoignages de patentés, questions/réponses entre le public et les participants, avec comme invités la MFR et le RSMA. À l'ancienne Mairie de Hao de 8 heures à 11 heures.

Rangiroa : Foot-salle / Tournois sportif avec stand d'information de l'Adie (invitation des clubs de sport des jeunes de l'île) à la salle ominisport de Tiputa de 8 heures à midi.

