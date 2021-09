​Covid : Situation stable à Bora Bora

Bora Bora, le 6 septembre 2021 - La situation est stable à Bora Bora où l'on comptait lundi 232 cas actifs de Covid-19. Près de 400 personnes se sont fait vacciner au dernier vaccinodrome organisé au dispensaire de l'île.



Lundi, Bora Bora comptait 232 cas actifs de Covid-19. Des chiffres stables et une courbe qui n'augmente plus, une petite lueur d'espoir pour les habitants de la Perle du Pacifique. Comme le reprécise le docteur Yannick Beaufils, médecin chef du centre médical de l'île, les cas actifs doivent s'isoler dix jours. Ces personnes, déclarées positives au virus portent une charge virale et peuvent être contagieuses à partir du début des symptômes jusqu’à la fin de l’isolement. L’expression de la maladie est variable selon les individus. Dans la plupart des cas, une diminution des symptômes et une guérison au terme des 10 jours, pour d'autres la fatigue ou des maux de tête peuvent persister même après la période d'isolement.



Il rappelle que les malades qui ont des symptômes évocateurs du Covid peuvent venir se faire dépister aux urgences du centre médical. Depuis le début du confinement, 600 tests antigéniques ont ainsi été réalisés par l’équipe de santé.



En cas de cas graves, le centre médical est équipé de cinq concentrateurs d’oxygène, qui, par chance, n’ont pas encore été utilisés. Ils pourront servir de relais si besoin, si la pharmacie venait à ne plus en avoir, pour équiper des patients à domicile.



Du côté de la vaccination, le dispensaire a organisé fin août un vaccinodrome sur une journée où pas moins de 388 personnes ont reçu une injection. Un résultat satisfaisant pour le médecin qui appelle à continuer d'appliquer les gestes barrières, “les gestes qui sauvent”.