​Covid : La mise en garde du haussariat avant le week-end de Pâques

Tahiti, le 31 mars 2021 – A la veille du week-end de Pâques, le haut-commissariat a tenu à rappeler mercredi que les mesures sanitaires de restriction des rassemblements restaient en vigueur et que des contrôles "renforcés" seront menés ce week-end notamment sur le respect du couvre-feu.



Dans un communiqué diffusé mercredi, le haut-commissariat a tenu à rappeler qu'à l’approche du week-end de Pâques, les mesures sanitaires et réglementaires en vigueur étaient maintenues sur le territoire. "Période durant laquelle de nombreux déplacements et rassemblements sont habituellement organisés", ces quatre jours ne doivent pas faire oublier que le "virus est toujours là", insistent les services de l'Etat. Même si la situation sanitaire s'est améliorée, il est "fortement recommandé de poursuivre l’application des gestes barrières lors des réunions familiales ou amicales, particulièrement en présence d’un proche âgé, d’une personne qui ne serait pas vaccinée et dans les espaces clos". Aucune dérogation ne sera autorisée, ni pour les établissements recevant du public, ni pour les rassemblements festifs. Les contrôles seront même "renforcés", notamment en ce qui concerne le respect de l’interdiction de rassemblements et du couvre-feu, préviennent les services de l'Etat. Rappelant ainsi que des mesures d’accueil et de protection des fidèles seront mises en place par les responsables des confessions religieuses pour les célébrations pascales.