​Covid : Deux hospitalisations et 31 cas actifs à Nuku Hiva

Tahiti, le 24 août 2021 – Nuku Hiva compte ce mardi, 31 cas actifs de Covid et deux personnes hospitalisées. La commune appelle à la plus grande prudence et au respect des gestes barrière.



Dans son "point Covid" diffusé mardi, la commune de Nuku Hiva fait état de 31 cas actifs sur l'île et de deux personnes hospitalisées alors qu'aucun patient ne l'était la semaine dernière. Elle relève un taux d'incidence de 994/100 000 habitants.



Le communiqué commence par ces mots : "La situation devient difficile pour tous." Ainsi la commune rappelle une nouvelle fois l'importance du respect des gestes barrière et appelle la population à limiter ses sorties et les rassemblements.



Le district de va'a de l'île a pour sa part rappelé que les compétitions sportives étaient interdites et que le championnat était interrompu. Il préconise de suspendre les entraînements collectifs et invite chacun à prendre ses responsabilités. "Le virus se propage sur l'île et le milieu de la rame n'est pas épargné. Même si nous sommes jeunes, en bonne santé et vaccinés, nous pouvons malheureusement contaminer des personnes plus faibles sans le savoir", pouvait-on lire sur sa page Facebook.