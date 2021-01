​Covid-19 : Des chiffres en baisse, sauf aux Raromata'i

Tahiti, le 20 janvier 2021 - Alors que la circulation épidémique semble stabilisée à Tahiti et Moorea, les autorités sanitaires observe une circulation active aux îles Sous-le-Vent.



Le nombre d'hospitalisations en cours reste stable au cours des 48 dernières heures en filière Covid du Centre hospitalier de Taaone (CHPF), avec 25 lits occupés dont 12 en réanimation, indique le dernier bilan épidémiologique publié mercredi par les autorités sanitaires. Des chiffres qui rendent compte de la décrue épidémique observée depuis neuf semaines maintenant en Polynésie, avec une pression qui s’amenuise au CHPF.



Selon la synthèse des indicateurs épidémiques de la deuxième semaine de janvier publiée mercredi, le nombre de nouveaux cas confirmés était stable la semaine dernière avec un effectif de 304 sur l’ensemble du territoire et un taux de positivité aux tests en baisse à 16%. Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas Covid au cours des 7 derniers jours, est stable à Tahiti et Moorea à 93 pour 100 000 et en baisse sur l’ensemble du territoire à 110 pour 100 000.



Hausse aux Raromata'i



"On une décroissance confirmée de l’épidémie depuis plusieurs semaines", commente le docteur Pierre-Henri Mallet, médecin épidémiologiste à la Direction de la santé. "Mais là, on voit que l’on stagne. Certes à un niveau bas, mais on stagne. C’est le signe qu’il y a toujours une transmission à Tahiti."



Si la situation épidémiologique s’améliore à Tahiti et Moorea, aux îles Sous-le-Vent on observe depuis maintenant trois semaines une augmentation des contaminations. À Raiatea, où la circulation est considérée comme "active", 52 cas ont été dépistés au cours de la deuxième semaine de janvier, à Bora Bora, 34 en semaine 2 après 42 nouveaux cas dépistés la semaine précédente.



"Pour autant, l’impact sur les hospitalisations, les réanimations et les décès a diminué. Nous n’avons plus aujourd’hui de tension à l’hôpital, ce qui est déjà très important", pour Pierre-Henri Mallet.