​Covid-19 : 179 nouveaux cas en 5 jours

Tahiti, le 10 janvier 2022 – Le carré épidémiologique diffusé par la plateforme Covid de la Direction de la Santé lundi fait état de 179 nouveaux cas de covid-19 dépistés ces cinq derniers jours. Le nombre de cas actifs, lui, s'élève à 218.



Le carré épidémiologique de la plateforme Covid diffusé lundi fait état de 179 nouvelles personnes testées positives ces cinq derniers jours dont 72 cas importés –10 à 20 cas par vol selon un communiqué de la présidence– et 107 cas de contaminations locales. Ces dernières ont lieu principalement à Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, et Nuku Hiva. Le nombre de cas actifs, lui, s'élève à 218. Du côté de la vaccination, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose est de plus de 175 709, ce chiffre n'incluant pas encore les vaccinations réalisées ce week-end. Rien qu'au vaccinodrome de la présidence, près de 4 600 personnes ont été vaccinées en l'espace de cinq jours.