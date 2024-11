​Course à pied – 915 coureurs au premier Ekiden de Tahiti

Tahiti, le 24 novembre 2024 - La première édition des relais Ekiden Socredo (marathon) et Polynésienne des Eaux Half Ekiden (semi-marathon) organisée par La Fédération d’athlétisme de Polynésie française dimanche après-midi sur le front de mer de Papeete a généré un énorme succès populaire. 100 équipes au marathon et 105 au semi soit 915 coureurs au total ont animé l’événement. Le relais composé de Benjamin Zorgnotti, Delbi Villa Gongora, Tutea Degage, Teva Poulain, Guenaelle Rauby et Thomas Lubin s’est imposé au marathon en 2 h 38’ 09’’. Plus d’informations à venir.