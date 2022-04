​Coupure de courant à Taputapuatea

Tahiti, le 1er avril 2022 – La SPL Te Uira Api no Raromatai a annoncé vendredi matin une coupure de courant pour l'ensemble de la commune de Taputapuatea ce vendredi 1er avril de 12 à 15 heures.



Non, ce n'est pas un poisson d'avril. La direction de la SPL Te Uira Api no Raromatai a confirmé vendredi matin l'information diffusée aux médias à 11h20 pour annoncer par communiqué une coupure de courant sur l'ensemble de la commune de Taputapuatea de 12 à 15 heures ce vendredi. Au premier jour de la reprise en main du service public de l'électricité par la SPL, l'information est évidemment du plus mauvais effet. Et la SPL présente d'ailleurs humblement "ses excuses pour la communication tardive de cette information et les désagréments causés". Selon la direction, il s'agit de "travaux d'urgence" qui ne pouvaient être repoussés.