​Coup de sabre à Tipaerui : Le suspect placé sous contrôle judiciaire

Tahiti, le 6 août 2020 - L’auteur présumé de l’attaque au sabre qui a eu lieu mardi soir à Tipaerui a été déféré devant le parquet jeudi au terme de 48 heures de garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé en comparution immédiate à délai différé le 14 septembre pour des violences avec arme.



L’homme de 25 ans qui a porté un coup de sabre à un père de famille mardi soir à Tipaerui a été déféré devant le procureur de la République jeudi soir après deux jours de garde à vue à la DSP. L’individu a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui l’a placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en comparution immédiate de 14 septembre prochain pour des violences avec armes avec une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours.



Les faits s’étaient déroulés mardi soir dans la servitude Teiva Narii dans le quartier de Tipaerui à Papeete. Lors d’une altercation sur fond de dispute de voisinage, le mis en cause avait porté un coup de sabre à un jeune père de famille de 27 ans, lui occasionnant ainsi une blessure de 20 cm.