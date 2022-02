​Coopération de la santé polynésienne avec Bordeaux, c'est signé

Tahiti, le 24 février 2022 – Quatre mois après la signature de la convention santé Etat-Pays à 1,6 milliard de Fcfp, Édouard Fritch et Dominique Sorain ont signé jeudi en visioconférence avec Bordeaux la mise en œuvre "opérationnelle" de l'accord en faveur des patients atteints de cancer, des professionnels de santé et des étudiants locaux.



Le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont signé jeudi une convention "en visioconférence" avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) et l'université de Bordeaux pour acter la partie "coopération opérationnelle" de la convention santé État-Pays à 1,6 milliard de Fcfp par an signée en octobre dernier. Outre l’appui financier de 955 millions de Fcfp pour des "investissements et frais de fonctionnement" pour la politique de santé du Pays, ce volet plus concret de la convention permet trois principales avancées au fenua.



Premièrement, les patients polynésiens atteints de cas complexes de cancer pourront bénéficier de traitements de pointe et de meilleure qualité grâce à un partenariat rapproché entre les spécialistes du CHPF et ceux de France hexagonale. Deuxièmement, les professionnels de santé du Centre hospitalier et de la direction de la santé pourront bénéficier de l’expérience des praticiens du CHU de Bordeaux pour renforcer la qualité des soins proposés aux patients ; être appuyés par la mise à disposition annuelle d’une cinquantaine d’internes en médecine, auxquels s’ajoutent six assistants spécialistes par an, sélectionnés en fonction des besoins du CHPF et de la direction de la santé ; et mettre en place une formation à la gestion des urgences pour les soignants exerçant dans les structures médicales des îles éloignées. Troisièmement, les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, issus de l’Université de la Polynésie française pourront revenir au fenua pour y effectuer un service sanitaire pendant trois semaines –une trentaine d’étudiants par an– ou un stage d’été allant jusqu’à un mois –74 étudiants par an– dans un établissement de santé, médico-social, établissement scolaire ou entreprises.



La convention prévoit également l’appui du CHU de Bordeaux pour la mise en place de formations d’infirmiers spécialisés en bloc opératoire et en anesthésie dont les stages seront réalisés sur le fenua. Enfin, elle acte le principe d’une "mission d’appui pour le développement de la télésanté en Polynésie française".