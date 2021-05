​Concours de pêche à Moorea : un ha'urā de 245 kilos pour Dominique Wong

Moorea, le 3 mai 2021 - Lors du concours de pêche en haute mer à Moorea ce week end, Dominique Wong a remporté le premier prix avec la capture d’un ha’urā de 245 kilos. Si les organisateurs étaient satisfaits du nombre de participants, ils l'étaient beaucoup moins quant au nombre de prises.



La coopérative de pêche Eimeo Nui a organisé ce week-end à Paopao un concours de pêche en mer. Il était ouvert aux pêcheurs professionnels et aux plaisanciers, et a débuté vendredi soir à minuit pour terminer samedi après-midi à 15 heures 30.

Les organisateurs comptaient 67 participants originaires de Tahiti et de Moorea. A l’issue de la pesée des poissons sur le quai de Paopao, c’est l’équipage de Dominique Wong qui a remporté le premier prix avec un ha’urā de 245 kilos. L’équipe de Eric Grocuax décroche quant à elle la deuxième place grâce à la prise d’un ha’urā de 61 kilos. Jean-Pierre Ohopu et son équipage complètent le podium avec un ha’urā de 57 kilos. A noter que Richard Friedman et son fils Manaiki, 12 ans, le plus jeune participant, ont remporté le prix spécial du plus gros thon (prise de 22 kilos).



“On est très contents de notre victoire. On a péché un ha’urā à 7 heures du matin en sortant de la passe de Taapuna. On avait mis la barre haute mais on n’était pas sûrs si les autres allaient avoir des plus grosses prises dans la journée. Il y a toujours du suspense dans la pêche. On part un peu à l’aventure” a réagi Dominique Wong, le vainqueur.



Alors que les organisateurs sont satisfaits de la bonne organisation de l’événement, ceux-ci le sont beaucoup moins pour le nombre de poissons péchés. “Notre premier concours a été organisé à la fin du mois de janvier dernier, c'est-à-dire à la pleine lune. Le bilan était positif puisque l’on a eu 27 ha’urā pour 36 pécheurs inscrits. Le concours de ce week –end est organisé après la pleine lune. Le bilan est négatif puisqu'on a eu 6 ou 7 poissons. On essayera donc d’organiser le prochain pendant la période de pleine lune pour voir si on aura plus de poissons ” a réagi Jimmy Tetuanui, le président de la coopérative de pêche Eimeo Nui. Celui-ci prévoit, avec les autres membres de la coopérative, d’organiser un plus gros concours de pêche avant la fin du mois de juillet prochain.