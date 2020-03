​Combat Tapura à Taiarapu-Est

Tahiti, le 10 mars 2020 - Aux prochaines élections municipales de Taiarapu-Est, Béatrice Lucas et Anthony Jamet, les deux poids lourds Tapura, sont renvoyés dos à dos par Antoine Ganivet, autre affilié au parti rouge et blanc, en lice pour la mairie de Afaahiti-Taravao.



C’est au fond des urnes que se jouera au cours des deux prochains dimanches sur la base des résultats obtenus à Afaahiti, la mairie de la grande commune de la Presqu’île où six listes sont candidates, cette année.



Sur place, il y a d'abord l’affiche Béatrice Lucas- Anthony Jamet. L’une est représentante à l’assemblée, présidente de la fédération Tapura et élue au conseil municipale de Taiarapu-Est, dont elle a été tāvana de 2008 à 2014. L’autre est l’influant maire sortant de la commune et membre fondateur du Tapura Huiraatira. Tous deux mènent des listes concurrentes sur Taiarapu-Est, depuis Afaahiti.



Section de commune la plus peuplée de cette commune de la côte Est de la Presqu’île, avec une population de 6 163 habitants au recensement d’août 2017, Taravao-Afaahiti dispose à elle seule de 17 des 33 sièges à répartir dans le conseil municipal Taiarapu-Est.



Déjà maire de cette commune de 2008 à 2014, la représentante Tapura Béatrice Lucas souhaite aujourd’hui reconquérir la mairie avec l’envie avouée de la "hisser". Mais elle devra trouver les appuis nécessaires.



En 2014, Béatrice Lucas avait remporté 31,6% des voix au second tour, devant Frédéric Hapairai et Rainui Galenon, mais derrière Anthony Jamet et ses 45,05% alors que les deux candidats étaient au coude-à-coude à l’issue du premier tour. Jamet avait pris 12 sièges sur 15 à Afaahiti et su s’aménager des alliances pour conforter sa majorité au conseil municipal, notamment avec Moana Lehartel à Pueu ou Naura Nena à Tautira.



Le maire sortant de 67 ans brigue aujourd’hui un deuxième mandat, soutenu par la maire déléguée sortante de Pueu, Annabella Teraitetia, et celle de Tautira, Patricia Lenoir. Pierrot Metua lui est resté fidèle à Pueu.



Aucune chance, pour l’une comme pour l’autre d’obtenir le soutien d’Antoine Ganivet, le troisième élu "à tendance" Tapura, comme il se décrit lui-même, en course pour la mairie de Taiarapu-Est. "C’est eux qui ont endetté notre commune jusqu’en 2040", déclare-t-il. L’ancien colistier d’Anthony Jamet et son premier adjoint jusqu’en 2017, conduit aujourd’hui une liste sur laquelle on retrouve Keitapu Maamaatuaiahutapu, autre ancien adjoint et colistier transfuge du maire sortant. Tous deux avaient dénoncé la gestion autoritaire du tāvana en place en novembre 2017 et tenté d’obtenir un blâme à son encontre, avec le soutien de 14 des 33 élus du conseil municipal. Jamet avait réussi à tenir sa majorité aux dépens des deux élus. Sur leur liste, figure cette année Hérold Atani, qui avait soutenu Jamet depuis Pueu en 2014 et qui tourne désormais le dos au tāvana sortant.