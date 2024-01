​Circulation restreinte sur le boulevard Pomare

Tahiti, le 15 janvier – Des travaux d’entretien du terre-plein central sur le boulevard Pomare nécessitent la fermeture provisoire de deux voies de circulation, dans la nuit de lundi à mardi.



Les deux voies de circulation situées de part et d’autre du terre-plein central sont provisoirement fermées de 20 heures jusqu’à 2 heures du matin, dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 janvier, afin de permettre au service des Parcs et Jardins de procéder à l’entretien des gazons et des plantations existants.