​Christelle Lehartel en visite à Rangiroa

Tahiti, le 22 octobre 2021 - La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, accompagnée d'une délégation, s’est rendue à Rangiroa en début de semaine. L'occasion de faire le point sur les travaux et actions en cours auprès des élèves, parents et enseignants. Une cérémonie a également été organisée pour clôturer le Défi piles auquel 17 classes ont participé.



Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation, était en déplacement à Rangiroa mardi et mercredi. Accueillie par le tāvana Tahuhu Maraeura, la délégation a rencontré les élèves, les parents et les enseignants des écoles de Avatoru, Tiputa et du collège de l’île. Il a été question des travaux en cours et de différentes actions mises en place comme le dispositif cycle 3 à l’école, installé dans les atolls de Arutua, Fakarava, Takapoto, Takaroa et Mahini. Celui-ci permet aux enfants de 6e de rester une année de plus dans leur île d’origine.



D'autre part, la ministre a participé à la remise des prix qui clôturait le Défi piles auquel 17 classes ont participé. Une action organisée par l'association Ti'ai fenua qui a permis de récolter 246,9 kilos de piles. Une opération parmi les nombreuses autres qui ont eu lieu dans le cadre des semaines de l'environnement soutenues par les nombreuses associations de Rangiroa depuis le début du mois.