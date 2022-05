​Ces marchés touristiques qui ont retrouvé leur niveau d'avant-Covid en mars

Tahiti, le 17 mai 2022 – Toujours pénalisé par la fermeture de certains marchés du Pacifique, le tourisme polynésien retrouve néanmoins son niveau d'avant crise Covid au mois de mars pour les voyageurs français, américains et les croisiéristes.



Les derniers chiffres de la fréquentation touristique en Polynésie française publiés lundi par l'Institut de la statistique (ISPF) annoncent 14 850 touristes au mois de mars 2022. Aucune comparaison possible avec le mois de mars 2021, en pleine vague de Covid, où le niveau de la fréquentation s'élevait à 293 touristes… En revanche, le comparatif est fait avec la période d'avant-crise sur la base des chiffres de l'année 2019 : 18 700 touristes au mois de mars il y a trois ans.



Information la plus intéressante de ce bilan mensuel, si la Polynésie est toujours privée de plusieurs marchés touristiques en Asie et dans le Pacifique, certains des segments les plus importants du tourisme local ont retrouvé leur niveau d'avant crise Covid. Dans le détail, 88% des touristes qui ont débarqué en mars sont originaires des Etats-Unis et de la France. Or les effectifs américains (9 400 touristes) représentent 90% de ceux venus en mars 2019 et les effectifs français (3 900) sont même 10% plus nombreux qu'à la même période il y a trois ans. Autre motif d'optimisme, le secteur de la croisière a rapidement repris son rythme… éponyme. Après deux ans de fermeture, les 4 400 croisiéristes venus au mois de mars derniers sont même plus nombreux qu'en mars 2019 et représentent un tiers des effectifs du mois. Reste donc le problème des marchés toujours fermés ou meurtris par la crise sanitaire. Asie, Nouvelle-Zélande ou même Europe qui reste sur 50% de ses effectifs de 2019.