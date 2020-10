​Cédric Bouet nommé directeur de cabinet du haussaire

Tahiti, le 8 octobre 2020 - Cédric Bouet est nommé en remplacement de Christophe Deschamps au poste de directeur de cabinet du haut-commissaire Dominique Sorain.



Cédric Bouet est nommé directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française Dominique Sorain, par arrêté du ministre des Outre-mer et du ministre de l’Intérieur en date du 6 octobre dernier. Sous-préfet de Nogent-le Rotrou dans l’Eure-et-Loir depuis août 2018, ce haut-fonctionnaire de 41 ans a fait toute sa carrière dans la fonction publique depuis 2004.

De 2015 à 2018, il a occupé le poste de directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, préfecture des Landes. Précédemment il avait servi depuis 2012 comme secrétaire général, à la sous-préfecture de Narbonne. Il a débuté sa carrière dans le corps préfectoral en 2004 à la préfecture des Hautes-Alpes comme chef du bureau des relations avec les collectivités locales, puis chef du bureau de l’environnement et du développement durable à partir de 2010 avant d’être nommé chef du bureau du cabinet à la préfecture des Hautes-Alpes de 2011 à 2012.



Cédric Bouet remplace Christophe Deschamps qui occupait la fonction de directeur de cabinet du haut-commissaire en Polynésie française depuis juin 2018. Christophe Deschamps a pour sa part été nommé sous-préfet d’Estampes, dans le département de l’Essonne, région Île-de-France.