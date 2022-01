​Caniveaux bouchés, terrains et routes inondés à Papenoo

Tahiti, le 13 janvier 2022 – La cascade de Rocky Point à l'entrée de Papenoo a fait des siennes jeudi matin, provoquant inondations des terrains avoisinants et même de la route de ceinture pendant une partie de la matinée.



Les riverains de Rocky Point à Faaripo à Papenoo ont connu un réveil compliqué jeudi matin. Vers 5 heures, les fortes pluies ont accéléré le débit de la cascade située derrière la toute dernière maison de la grande ligne droite. Des végétaux, branches et troncs d'arbres se sont engouffrés pour venir boucher l'évacuation des eaux pluviales en contrebas. Résultat, la maison de Rio et Minarii s'est retrouvée inondée, l'eau s'est évacuée tant bien que mal sur les terrains voisins et surtout sur la route de ceinture. "Ça arrive tous les ans. On a demandé à la mairie d'agrandir le caniveau. On attend depuis 1997", tonne Rio, remonté mais visiblement résigné.



Sur la route de ceinture la situation est moins habituelle, affirme Albert, un autre riverain. "L'eau de la cascade est devenue forte, les caniveaux sont trop petits et avec les morceaux de bois qui passent partout ça déborde." Vers 8h30, les débris ont fini par boucher l'évacuation de l'eau au niveau de la digue devant la mer. La route de ceinture s'est retrouvée rapidement inondée. "On est en train de dévier l'eau pour que ça n'aille pas chez les gens. Ça s'est calmé, mais ce matin c'était vraiment bien pire. L'eau coulait sur la route comme une rivière." Une circulation alternée s'est mise en place assez naturellement pour les automobilistes jusqu'à 9h-9h30, pour faire passer les voitures au ralenti au milieu de la chaussée. La situation est revenue peu à peu à la normale, avec l'aide d'une dizaine de riverains qui ont déblayé, à la main, les regards bouchés des caniveaux…





Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 13 Janvier 2022 à 17:07 | Lu 376 fois