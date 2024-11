​Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et la Covid-19

Tahiti le 12 novembre 2024. La Direction de la santé lance ce mardi 12 novembre sa nouvelle campagne de vaccination conjointe contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Celle-ci s’étendra jusqu’au 30 avril 2025 inclus. Comme chaque année, cette campagne vise à protéger les populations les plus vulnérables face aux risques graves que représentent la grippe et la Covid-19, en particulier pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients avec des pathologies chroniques, les femmes enceintes, et les personnes exerçant dans des professions exposées, tels que les professionnels de santé et les personnels navigants (aérien et maritime).





Malgré une baisse de la menace mondiale liée à la Covid-19, le virus continue de circuler, notamment avec le variant JN.1, présentant des risques pour les populations sensibles. En effet, le bilan de la campagne saisonnière 2023-2024 fait état de 259 hospitalisations liées à la grippe, avec 11 décès en Polynésie, tandis que la Covid-19 a causé 75 hospitalisations et 3 décès.



Cette initiative de vaccination conjointe offre donc la possibilité d’une administration simultanée des deux vaccins. Elle est sans délai spécifique entre les deux, afin de simplifier et renforcer la protection des personnes à risque. Ces vaccinations sont gratuites pour les publics cibles dans toutes les structures de soins de la Direction de la santé ainsi que dans les pharmacies conventionnées de Tahiti et des îles sous le vent. Les vaccins sont également en vente libre pour toute personne souhaitant se protéger.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 12 Novembre 2024 à 09:30 | Lu 530 fois