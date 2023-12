​COVID - 208 nouveaux cas en une semaine, deux personnes en réanimation

Tahiti le 7 décembre 2023. Le bureau de la veille sanitaire de l’Arass vient de publier les derniers chiffres concernant la circulation du covid en Polynésie française.





La semaine dernière, le nombre de cas confirmés identifiés a augmenté de 44%. Le taux d’incidence est de 74/100 000 habitants et le taux de positivité de 45,5% pour l’ensemble du territoire. Quinze (15) personnes ont été hospitalisées dont 2 passages en réanimation. L’épidémie concerne tous les archipels.



Pour le début de cette semaine, on relève déjà 13 hospitalisations dont 2 en réanimation.



Alors que 3 sous-variants ont été détectés en S46 (XBB.1.5, EG.5.1 et JN.1), seul le sous-variant Omicron JN.1 a été identifié sur les échantillons analysés par l’ILM en S48 pour la 2ème semaine consécutive.



Ce sous-variant plus contagieux est à l’origine de la vague actuelle. Il n’apparait pas plus dangereux mais peut toujours provoquer des formes graves chez les personnes les plus fragiles.



Il s’agit de la première vague épidémique importante depuis le début de l’année 2023, avec un nombre d’hospitalisations qui témoigne d’une circulation intense du virus dans la population avec un nombre de cas probablement largement sous-estimé.



Dans ce contexte, l’Arass recommande toujours une dose de rappel unique avec le nouveau vaccin Comirnaty Omicron® XBB.1.5 pour toutes les personnes à risque, et en particulier de plus de 60 ans. De même, les mesures de prévention sont fortement recommandées : port du masque en collectivité, aération des locaux, limitation des contacts.



Les détails sur la campagne de vaccination contre la grippe et la Covid sont disponibles sur le site de la Direction de la santé à

