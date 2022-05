​Bulletins de vote largués à Rapa, Tematangi et Hereheretue

Tahiti, le 27 mai 2022 – Comme à l'accoutumé, les bulletins de votes et des professions de foi pour les prochaines élections législatives ont été larguées par Gardian dans les trois îles isolées de Rapa, Tematangi et Hereheretue ne disposant pas de pistes d'atterrissage.



C'est à chaque élection une opération impressionnante. Dans le cadre de la préparation du premier tour des élections législatives, le haut-commissariat de la République en Polynésie française a organisé jeudi une opération de largage aérien des bulletins de votes et des professions de foi dans les îles de Rapa, Tematangi et Hereheretue du fait de l’absence de pistes d’atterrissage et de liaisons maritimes régulières. La mission a été réalisée par l’équipage de la Flottille 25 F, via le Falcon "Gardian" de la Marine Nationale, qui a procédé au largage de 1 020 bulletins de votes et 510 professions de foi pour les trois îles. Les conteneurs largués en mer ont ensuite été récupérés par les services municipaux de chaque île.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 27 Mai 2022 à 12:41 | Lu 163 fois