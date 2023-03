​Bruno Sandras : "On va approcher des 20 000 voix au premier tour"

Tahiti, le 18 mars 2023 - Investi tête de liste du Amuitahiraa o te nuna’a ma’ohi, Bruno Sandras est confiant quant aux résultats au premier tour de scrutin du 16 avril prochain. Interrogé par Tahiti Infos lors du conseil fédéral de samedi, il estime en effet que son parti récoltera 20 000 voix, soit près du double du résultat obtenu lors des législatives 2022.



Aujourd’hui c’est un Grand conseil et non un congrès, c’est une question de moyens ?



“Pas du tout. On aurait pu faire de façon discrète entre nous, réunir les membres du Grand conseil mais c’était l’occasion aussi d’appeler d’autres responsables, dans nos communes, dans nos îles, […]. C’est un moment de rassemblement pour repartir d’ici motivés avec de l’énergie parce qu’il n’y a pas mieux qu’un rassemblement de ce type pour rebooster nos responsables. On dit tellement de choses. On dit le Tahoeraa n’existe plus, le Amuitahiraa n’existe pas. Rien qu’avec ce que vous voyez aujourd’hui la preuve est faite que le Amuitahiraa fait bien partie du paysage politique, qu’il sera présent au second tour […]. Nous allons déposer notre liste lundi à 10 heures. Sur les 13 listes, il va en rester trois, maximum quatre au second tour. Et comme on dit, “au premier tour on élimine et au second tour on choisit”. […] Le 30 avril, les électeurs n’auront que 3 ou 4 bulletins et là ça sera le vrai rendez-vous électoral […].”



36 000 voix en 2018 mais près de 12 000 en 2022 aux législatives, quels sont les prévisions pour le 1er tour ?



“On devrait approcher des 20 000 voix au premier tour. C’est notre pronostic par rapport au travail de terrain, par rapport aux adhésions qui nous sont parvenus, par rapport aux défections de dernière minute des autres qui n’ont pas été pris dans les autres listes, qui sont venus nous voir […]. Nous avons toutes les raisons d’être optimistes et d’afficher un score autour de 20 000 voix dès le premier tour. […] Je sillonne les communes tous les soirs et ça se passe très, très, bien pour un parti qui n’est pas au pouvoir depuis 10 ans. […] Le Tapura, c’est quand même un Tahoeraa bis. Eh bien malgré tous ceux qui sont partis, le Tahoeraa est toujours là. J’en connais d’autres qui auraient baissé les bras et ce parti serait mort-né […].”



Onze élus Tahoeraa en 2018, aucun désormais, vous avez surtout insisté sur la loyauté qu’un élu doit avoir ?



“Exactement. Les Polynésiens ne parlent pas beaucoup de ces choses là […] mais il y a des valeurs comme la loyauté parce que vous avez des électeurs qui disent ‘Attends, il vient parler mais il est venu il y a 4 ans en tant que Tahoeraa et entre-temps il est passé au Tapura maintenant il est au Tavini’. Ça passe de moins en moins. Les gens, ils ne parlent pas beaucoup mais ils ne voteront plus pour ces gens-là. Ils sont fatigués que leur vote soit travesti par ces représentants.”



Inéligibilité aidant, vous êtes tête de liste. Est-ce que vous êtes devenu le lionceau à la place du Vieux lion ?



"[Rires] Non, je suis un compagnon qui souhaite poursuivre sa vision, ses valeurs. À 92 ans, je suis effaré de son énergie, de sa soif de travailler […]. En 2018, il n’était déjà pas sur la liste. Il a fait campagne comme il fait. Il en a envoyé 11 à l’assemblée. Tous les 11 l’ont quitté. Moi j’aurais changé de métier depuis mais lui il est comme ça. C’est son ADN, on ne peut pas le changer. Je ne suis pas lionceau. Je suis juste Bruno Sandras qui continue à apprendre à ses côtés parce que c’est un homme d’expérience […].”



Rédigé par Sébastien Petit le Samedi 18 Mars 2023 à 19:19 | Lu 466 fois