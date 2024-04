​Brotherson met la majorité au garde-à-vous

Tahiti, le 11 avril 2024 - La nouvelle session administrative à l’assemblée de la Polynésie française s’est ouverte, ce jeudi, sur un échange d’amabilités entre le président de l’assemblée, qui attend du gouvernement une accélération de son action, et le président du Pays qui lui a répondu en quémandant une “standing ovation” pour faire taire les rumeurs de motion de défiance.





Ils se sont tous levés à sa demande. Les élus de la majorité étaient-ils seulement convaincus de leur geste, et en avaient-ils le choix ? Rien n’est moins sûr.



À la fin de son discours d’ouverture de la session administrative, jeudi à l’assemblée, le président du Pays, Moetai Brotherson, las de se faire interroger chaque semaine, chaque jour, sur une potentielle motion de défiance en préparation, a demandé aux élus de la majorité de lui témoigner leur confiance en lui et son gouvernement. Évidemment, ils se sont tous levés d’un seul homme, comme au temps du Tahoera’a qui faisait voter ses résolutions en mode “assis-debout” et gare à celui ou celle qui osait ne pas décoller son séant du siège.



Mais plus que pour se rassurer lui et son gouvernement, cette motion de confiance plus ou moins improvisée était davantage une réponse à Tony Géros. Le président de l’assemblée de la Polynésie française avait, quelques minutes plus tôt, adressé un nouveau tacle au gouvernement en conclusion de son propre discours d’ouverture. “La préoccupation des élus de Tarahoi, je parle de votre majorité, réside dans le sentiment d’attentisme et d’expectative de plus en plus affirmé de la part des forces vives de notre Fenua”, a-t-il lancé à la tribune, le regard passablement grave. “Les enjeux de cherté de la vie, de pouvoir d’achat, ainsi que le rééquilibrage de notre système de protection sociale généralisée sont des leitmotivs qui résonnent encore dans l’esprit de la majorité des élus qui désirent ardemment pouvoir se pencher sur des initiatives de textes destinés à répondre aux attentes de notre peuple.”



Tony Géros, sans jamais trop croiser le regard de Moetai Brotherson, a achevé sa piqûre de rappel en précisant “compter sur le gouvernement pour apporter quelques assurances, réponses ou solutions aux préoccupations quotidiennes de la population”.

Train de mesures sur les rails “Message reçu et déjà reçu à plusieurs occasions”, a ironisé le président du Pays lors de sa prise de parole, une fois encore faite sans note ni discours pré-écrit. “Nous n’ignorons pas les problématiques et les préoccupations.”



Pour éviter un nouvel épisode tragi-comique autour du vote de la loi fiscale et de celles à venir, Moetai Brotherson a ainsi annoncé une nouvelle politique de concertation. Une demi-journée en remplacement du pré-conseil des ministres, une annonce qui provoquera l’hilarité de l’ancien président Édouard Fritch. Une autre demi-journée pour que chaque ministre fasse cette même concertation avec ses équipes. Une troisième pour concerter les élus de l’assemblée et enfin une dernière pour concerter les forces civiles du Pays.



Mais avant de demander à sa majorité de lui renouveler sa confiance, Moetai Brotherson, à la tribune, s’était pour sa part lancé dans un discours que n’aurait pas renié l’ancien président de la République François Hollande. À base de “tout ne va pas si mal”, Moetai Brotherson a égrainé les chiffes qui montrent que le Pays avance toujours. Les exportations de perles qui ont quadruplé, “dans les territoires d’outre-mer, le nombre de défaillances d’entreprise a augmenté de 34,2% en 2023, sauf en Polynésie où il y a une baisse de 16%”, “certains bateaux de croisière reviennent chez nous”, “le nombre de demandeurs d’emploi est passé sous la barre des 10 000. Où est la catastrophe annoncée ?”



“Ces chiffres ne veulent pas dire que tout va pour le mieux”, a admis le président du Pays. “Nous avons un train de mesures sur ce sujet précis. Je suis conscient que les comptes sociaux sont un enjeu.”



Encore faut-il que le train quitte la gare.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Avril 2024 à 19:12 | Lu 247 fois