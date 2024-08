​Brotherson évoque l’autodétermination à Tonga

Tahiti, le 26 août 2024 - Le président du Pays, Moetai Brotherson, a participé à l'ouverture officielle du 53e Sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique dimanche à Tonga. Lundi, il a pris la parole pour évoquer l’autodétermination des territoires français du Pacifique.





Après la cérémonie d'ouverture du 53e Sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique à Tonga, auquel assiste Moetai Brotherson, le président du Pays a participé dimanche à la réunion des dirigeants polynésiens (PLG), sous la présidence de Niue, où plusieurs sujets d'importance ont été abordés. Parmi ces thèmes, la gouvernance au sein du groupe a occupé une place centrale, avec des discussions visant à renforcer la coopération régionale et à améliorer la coordination entre les îles polynésiennes pour faire face aux défis actuels et futurs.



Concernant la gouvernance de ce groupe, une réunion des hauts fonctionnaires des pays membres polynésiens aura lieu en marge de la réunion des hauts fonctionnaires de la Communauté du Pacifique (CRGA), prévue en Polynésie française début novembre prochain.



Lors de cette rencontre, les dirigeants ont également réaffirmé l'importance du traité de Rarotonga et leur volonté de maintenir la région du Pacifique exempte d'armes nucléaires.



Cette réunion a également permis au président Brotherson de discuter de la libération du capitaine Watson, militant écologiste fondateur de l’ONG Sea Shepherd, actuellement emprisonné au Groenland et dont le Japon demande l’extradition.



Enfin, alors que la réunion touchait à sa fin, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé l’île, rappelant aux dirigeants la vulnérabilité des îles du Pacifique face aux événements naturels et au changement climatique. Ce séisme a souligné l'urgence de renforcer la coopération régionale pour répondre aux défis environnementaux et protéger les populations locales.

“Ils ne voulaient pas écouter” Lundi, lors de sa prise de parole, le président de la Polynésie française a encouragé la France à changer son approche diplomatique envers les territoires du Pacifique, dans un contexte de frustration croissante face à la façon dont elle a géré des mois de troubles en Nouvelle-Calédonie.



Selon des propos rapportés par le site du journal Américain Radio Free Asia, le président du Pays a déclaré que la France avait “toujours eu un problème avec la décolonisation” dans le Pacifique Sud.



Selon ces propos rapportés, le président du Pays a expliqué que cela faisait trois ans qu’il avertissait la France du potentiel de troubles, mais qu’“ils ne voulaient tout simplement pas écouter”.



En marge de ce sommet des chefs d’États du Pacifique Sud, il a exhorté l’État français à “changer sa façon de considérer les territoires du Pacifique” et “faire davantage confiance aux voix du Pacifique sur les questions de l’indépendance qu'à leur propre diplomatie”, “car parfois, les retours qu'ils reçoivent de leur diplomatie sont tout simplement biaisés ou incorrects”.



“Nous savons que la France a toujours eu des problèmes avec la décolonisation et la voie vers l’autodétermination, mais nous n’adoptons pas nécessairement la même stratégie que la Nouvelle-Calédonie”, a déclaré en conclusion Moetai Brotherson sur le cas spécifique de la Polynésie française. “Nous avons, je dirais, un colonisateur commun, mais nous avons des pays différents avec des contextes différents. Nous devons donc trouver notre propre voie vers l’autodétermination.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 26 Août 2024 à 15:29 | Lu 1064 fois