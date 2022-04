​Boxe thaï : la délégation polynésienne en Arizona

Tahiti, le 6 avril 2022 – La délégation polynésienne de boxe thaïlandaise s'est envolée mardi pour la ville de Phoenix en Arizona pour participer à la compétition USMTO qui débutera jeudi.



Six athlètes de la délégation polynésienne de boxe thaïlandaise ont quitté le territoire mardi soir pour rejoindre la ville de Phoenix en Arizona en compagnie des cadres fédéraux et de leurs coachs respectifs. Les sportifs du fenua sont aux Etats-Unis pour participer à la USMTO, une compétition de muay thaï américaine "Open", filiale de IFMA (la fédération internationale de muay thaï amateur). Cette compétition, qui se déroulera du 7 au 10 avril, a pour but de préparer les futurs athlètes à des événements plus importants comme le championnat du monde organisé par IFMA dans l'un des pays membres.