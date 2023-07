​Bouissou et Auroy rattrapés par Ecoparc

Tahiti, le 11 juillet 2023 – Jean-Christophe Bouissou comparaitra en correctionnelle le 14 novembre pour répondre du délit de prise illégale d'intérêts. Jugé aux côtés de Dominique Auroy, l'ex-vice-président du Pays est soupçonné d'avoir promu le projet Ecoparc, de l'homme d'affaires, en contrepartie du versement de fortes sommes d’argent à l'association Radio Taui FM dont Jean-Christophe Bouissou était président.



Au terme de trois ans d'investigations et alors que l'affaire était jusque-là passée inaperçue, les gendarmes de la Section de recherches de Papeete ont récemment clos une enquête préliminaire ouverte contre l'ancien vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, et l'homme d'affaires Dominique Auroy, qui avaient été entendus à ce sujet le 18 juin 2020. Le parquet a ordonné le renvoi des deux intéressés devant le tribunal correctionnel avec une première audience fixée au 14 novembre prochain.



Cette enquête, ouverte en octobre 2019 pour prise illégale d'intérêts, vient s'inscrire dans le contexte d'une convention signée en septembre 2014 entre la Régie polynésienne de presse (RPP) appartenant à Dominique Auroy et l'association Radio Taui FM dont Jean-Christophe Bouissou était président et sa femme, Sylvie Bouissou, directrice. Une convention intervenue concomitamment à la promotion du pharamineux projet touristique Ecoparc, vallée de la Papenoo. Projet initié par Dominique Auroy et ardemment soutenu par Jean-Christophe Bouissou alors qu'il était, à l'époque, ministre du Tourisme.

Versements mensuels



Pétition



Cette convention, signée le 1er septembre 2014 entre la société Régie polynésienne de presse (RPP) et l'association Radio Taui FM, prévoyait le versement mensuel de trois millions de Fcfp à l'association et ce, quel que soit le chiffre d'affaires de la RPP. Jean-Christophe Bouissou, ami de longue date de Dominique Auroy, avait été nommé ministre du tourisme deux semaines après la signature de cette convention.



Et c'est à cette époque que l'homme d'affaires Dominique Auroy avait initié le projet Ecoparc à la Papenoo. Ce projet, dont le budget, s'élevait à 14 milliards de Fcfp, prévoyait notamment l'installation d'une télécabine, d'un hôtel de luxe et de diverses infrastructures au sein de la vallée sur pas moins de 70 hectares. En août 2015, il avait été présenté par Jean-Christophe Bouissou en conseil des ministres et s'était heurté quelques semaines plus tard à la création d'un collectif de citoyens de la Papenoo – nommé Te aru o Reura Vahine –, et à la mise en place d'une pétition regroupant des opposants au projet.



Récidive légale pour Bouissou



La justice s'intéresse ainsi au lien entre la signature de la convention entre la RPP de Dominique Auroy et la radio associative de Jean-Christophe Bouissou, de même qu’à la promotion assidue du projet faite par ce dernier alors qu'il était ministre du Tourisme. Car en octobre 2015, soit moins de trois mois après que Jean-Christophe Bouissou avait présenté le projet en conseil des ministres, la RPP de Dominique Auroy avait écrit à l'association Radio Taui FM en vue de procéder à la résiliation de la fameuse convention avec une date effective prévue au 1er avril 2016.



Un arrêté portant sur la création du comité de pilotage du projet Ecoparc avait été pris en conseil des ministres le 15 février 2016 et deux semaines plus tard, la convention entre la RPP de Dominique Auroy et l'association radio Taui FM était devenue caduque. Mais l'accord avait tout de même permis à la radio d'empocher plusieurs millions de Fcfp.



Au regard des éléments recueillis dans le cadre l'enquête préliminaire menée par les gendarmes de la Section de recherches, le procureur de la République, Hervé Leroy, a donc décidé de renvoyer Jean-Christophe Bouissou et Dominique Auroy devant le tribunal correctionnel. Rappelons que l’ex-vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, a déjà été condamné pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'OPH et qu'il sera donc jugé en état de récidive légale dans le cadre de cette nouvelle affaire d'atteintes à la probité. Notons par ailleurs que le parquet a également décidé de renvoyer Taui FM en qualité de personne morale pour recel de prise illégale d'intérêts.



Ecoparc, un projet tombé aux oubliettes Présenté pour la première fois en août 2015 en conseil des ministres, le projet touristique Ecoparc prévoyait l'exploitation de 70 hectares de la vallée de la Papenoo en vue d'implanter un ensemble touristique pour un budget évalué à 14 milliards de Fcfp (10,35 milliards de Fcfp d'investissements privés et 3,65 milliards de Fcfp d'investissements publics de l'État et du Pays). Les promoteurs du projet, Dominique Auroy, Jean-Claude Teriierooiterai et Alban Ellacott avaient à l'époque prévu d'y construire un hôtel cinq étoiles de 100 chambres, un autre établissement de 50 chambres en lieu et place du relais de la Maroto, un golf de 18 trous, une télécabine ainsi qu'un institut de thalassothérapie. Ils avaient également entrepris de réhabiliter la route. Quelques jours après la première présentation du projet en conseil des ministres, le collectif de citoyens Te Aru o Te'ura Vahine avait lancé une pétition pour s'opposer au projet. Face à la montée des contestations, les promoteurs avaient finalement réduit leurs ambitions en enlevant le spa et le golf 18 trous de leur projet. Depuis lors, le projet semble être tombé aux oubliettes.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 11 Juillet 2023 à 18:05 | Lu 396 fois