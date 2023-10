​Bora Bora renforce sa sécurité

Bora Bora - La deuxième réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Bora Bora s’est tenue vendredi dernier. L’occasion de faire le point sur la situation de l’île en matière de sécurité et de déterminer des orientations pour améliorer cette dernière.



Tous les partenaires œuvrant contre la délinquance et les différentes formes de violence se sont réunis, vendredi dernier, au complexe Teriimaevarua de Bora Bora à l’initiative du maire Gaston Tong Sang. L’occasion de faire le point sur la situation de l’île en matière de sécurité et de déterminer des orientations pour améliorer cette dernière. C’est la deuxième fois que le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit depuis 2019, après un temps de pause lié à la crise du Covid. Anna Nguyen, cheffe des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent, Nahema Temarii, ministre des Sports et de la Prévention contre la délinquance, et Hélène Geiger, vice-procureure de la République, étaient présentes aux cotés du conseil municipal, des représentants des forces de l’ordre, de l’éducation, des confessions religieuses et des associations partenaires.



Une présentation des enjeux et des outils existants en matière judiciaire et de maintien de l’ordre a occupé la première partie de la réunion. Le bilan de la délinquance, mesurée à l’aide d’indicateurs tels que le nombre d’atteintes aux biens, aux personnes, les escroqueries et les infractions liées aux stupéfiants, a montré l’importance des violences intra-familiales et routières sur l’île, mais aussi une diminution du nombre de vols et des affaires liées à la drogue. Le nombre des escroqueries en ligne, lui, a explosé.

Des outils de protection Face à ce constat, la vice-procureure a évoqué de nombreux outils, parmi lesquels les fiches de signalement, particulièrement efficaces en milieu scolaire, la pré-plainte qui permet à une victime de manifester son désir de dénoncer une agression auprès d’un médecin et le protocole de rappel à l’ordre par le maire. La mise en place d’une communauté de psychologues s’avère également utile pour éviter les phénomènes d’emprise sur les victimes de violence. Enfin, le déploiement de lieux de mise à l’abri des victimes de violence conjugales a été présenté comme un indispensable outil de protection.



À la suite de ces interventions, la cheffe des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent a réitéré la volonté de l’État de soutenir les initiatives locales en termes de prévention de la délinquance. Ainsi, certaines orientations ont été actées par les partenaires présents : le renforcement des actions liées à la parentalité, la communication autour des valeurs du sport et de la culture, et la sensibilisation aux dangers numériques. La mise en place du protocole d’actions devrait être effective à partir de cette semaine afin de renforcer la protection des habitants de Bora Bora.

Rédigé par Lucie Scarparo le Mardi 10 Octobre 2023 à 16:38