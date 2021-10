​Bora Bora prête pour la péréquation électrique

Concernant les compétences du pays au sujet de la péréquation sur le prix de l’électricité en Polynésie, proposée à l’ensemble du fenua, Gaston Tong Sang affirme que la taxe de solidarité est un sujet déjà examiné et traité par la commune qu'elle était, semble-t-il, prête à signer le 1er octobre 2021, mais finalement repoussée au 1er janvier 2022 (date butoir car date d’application de la loi). Cette taxe a été estimée par le pays et le ministre de l’Energie à 6,30 Fcfp. Le maire explique : “Une commune qui veut adhérer à cette péréquation doit afficher le montant de cette taxe dans le tarif d’électricité. Cette taxe est reversée dans une caisse commune créée pour cette péréquation. Une fois les taxes versées, les communes reçoivent un montant lié à cette péréquation qui a pour objectif de combler les déficits de certaines communes. Ces communes doivent également respecter une tarification moyenne, un prix de référence pour le consommateur, qui ne doit pas fluctuer à plus ou moins 20% du montant de référence : 6,30 Fcfp. Mais Bora Bora a été prévoyant en 1991. En adhérant à la concession Tahiti nord, La Perle du Pacifique a bénéficié d’une péréquation. Estimé à 6,03 Fcfp, le prix de l’électricité entraîne un différentiel de seulement 0,27 Fcfp à payer, ce qui est peu. Le jeu de la péréquation ne change finalement pas grand chose pour les habitants de Bora Bora. La différence résulte dans le fait que ce sera désormais le pays qui va gérer cette opération et non plus l’EDT.”