​Bora Bora accueille le tigre d’eau

Bora Bora, 1er février 2022 - Après le réveil du lion lundi, les festivités célébrant le nouvel an chinois ont débuté mardi à Bora Bora en présence du maire de la commune Gaston Tong Sang. Les célébrations sont menées par l'association culturelle chinoise de Raiatea et des îles Sous-le-Vent.



Après le réveil du lion lundi, Bora Bora accueillait mardi la cérémonie d'ouverture du nouvel an chinois. Les festivités ont été lancées en présence du maire de la commune Gaston Tong Sang et des élus qui ont participé aux offrandes puis à la danse du lion. Une cérémonie également empreinte d'émotion puisqu'elle a été l'occasion pour le tāvana de rendre un hommage solennel à Ferdinand Pinson : “qui a beaucoup œuvré pour la communauté chinoise aux îles Sous-le-Vent, celui qui a toujours partagé les valeurs de la culture. Aujourd'hui toutes les cérémonies sont ainsi perpétuées par toutes les générations grâce à son savoir.”



Les célébrations ont été menées par l'association culturelle chinoise de Raiatea et des îles Sous-le-Vent, et sa petite équipe de jeunes danseurs dirigée par Krystal Tavere : “Aujourd'hui, l'association est à Bora Bora car c'est elle qui ouvre l'année au Raromatai puis nous allons poursuivre la tournée du lion au centre ville de Vaitape.”



Année du changement et du mouvement



Elle précise également ce que le tigre d'eau devrait représenter cette année : “Nous avons ouvert les festivités à Bora Bora en toute humilité pendant la cérémonie du réveil du lion et aujourd'hui nous ouvrons officiellement la nouvelle année du tigre d'eau dans la joie. Symbole de force et de bravoure, le tigre d'eau place l'année à venir sous les thématiques du changement et du mouvement.”



Après cette journée à Bora Bora, le petit groupe continuera sa tournée, mais cette fois à Raiatea, avec une cérémonie à la mairie de Uturoa puis des visites dans les établissements scolaires. La troupe reviendra ensuite sur la Perle du Pacifique terminer son tour des boutiques et des établissements de l'île.



Gaston Tong Sang, maire de Bora Bora : “Une bonne année pour notre économie” "Nous sommes heureux aujourd'hui de partager cet évènement populaire avec la population qui est venue nombreuse pour célébrer la nouvelle année placée sous le signe du tigre d'eau. C'est une culture qui existe depuis des milliers d'années, étant donné que la grande communauté chinoise est bien installée au fenua, il est normal que nous contribuions aussi à cette fête. Selon les prédictions, cette année sera une année favorable pour le développement de notre fenua et je souhaite inciter notre population aux bienfaits de la terre. C'est ce que je retiens des consultants en feng shui. Ne restons pas dans la négativité mais il faut chercher la positivité, la paix. Et je rajouterais encore que nous devons continuer à croire que notre fenua se relèvera. Des signes ont révélé, qu'il s'avère que c'est une bonne année pour notre économie et surtout dans le secteur touristique.”

Mardi 1 Février 2022