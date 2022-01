​Bilan météo : Le Nord de Tahiti a été le plus touché

Tahiti, le 17 janvier 2022 – Météo France a partagé un premier bilan des fortes pluies qui ont principalement concerné Tahiti, Raiatea et Huahine “avec des cumuls sur quatre jours supérieurs à 300 litres/m², localement 400 litres/m²”, un record de précipitations a même été enregistré à Tautira.



Dans un communiqué, Météo France est revenue lundi sur l'épisode de fortes pluies entre le 12 et le 15 janvier. Elles ont principalement concerné le Nord et l'Est de Tahiti, Raiatea et Huahine “avec des cumuls sur quatre jours supérieurs à 300 litres/m², localement 400 litres/m²”. Ainsi, aux îles Sous-le-Vent entre mercredi et samedi, des cumuls de pluies de 267litres/m² ont été enregistrés à Bora Bora, 354 litres/m² à Huahine et 304 litres/m² à Raiatea. À Tahiti, les cumuls enregistrés font état de 485 litres/m² à Fautaua, 425 litres/m² à Mahina, 380 litres/m² à Hitia'a, 328 litres/m² à Tautira et à Moorea, 285 litres/m² à Haapiti.



Record à Tautira



Météo France précise qu'à Tahiti, le pic d’activité a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi (103 litres/m² enregistrés entre 23 heures et 5 heures à Mahina et 126 litres/m²entre 22 heures et 4 heures à Hitia’a et Tautira soit 25% à 33% du cumul total). Avec 154,3 litres/m² enregistrés le 13 janvier, Tautira enregistre un nouveau record journalier, de telles précipitations pour un mois de janvier n'avaient jamais été recueillies dans cette station. Aux îles Sous-le-Vent, le pic s'est produit jeudi après-midi mais avec des cumuls un peu plus faibles comme à Raiatea avec 77 litres/m² en 6 heures. Les rafales de vent ont approché 80 km/h aux îles Sous-le-Vent et 60 km/h à Tahiti et Moorea.





"Le plus gros est passé"



Bonne nouvelle : “le plus gros est passé” indique Sébastien Hugony, météorologue chez Météo France , au sujet du dernier épisode de vigilance rouge de ce week-end. Si la vigilance rouge est levée, la pluie, elle, persiste mais avec une intensité moindre. “On aura un temps maussade sur l'archipel de la Société toute la semaine”, indique le météorologue. Mais, le système dépressionnaire qui nous a concerné part vers l'Ouest, il est animé d'un mouvement tourbillonnaire et des vents contraires le “cisaillent” empêchant les nuages verticaux de se développer. Il est donc affaibli “un peu à l'image d'une casserole d'eau chaude à laquelle on aurait retiré le couvercle, et qui peinerait davantage à chauffer efficacement son contenu”, comme l'illustre Météo France dans une publication sur sa page Facebook.



