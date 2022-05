​Biden à Uvalde sur les lieux de la tuerie

Uvalde, Etats-Unis | AFP | dimanche 29 mai 2022 - Joe Biden est arrivé dimanche à Uvalde, ville texane endeuillée par une fusillade qui a causé la mort de 19 enfants et deux enseignantes mardi.



Le président américain et sa femme Jill Biden se sont rendus dimanche au mémorial érigé devant l'école primaire Robb, à Uvalde, Texas, où a eu lieu la fusillade qui a causé mardi la mort de 19 enfants et de deux enseignants. Le couple, visages douloureux derrière leurs lunettes noires, a passé en revue une rangée de grandes photos montrant les visages des enfants fauchés, âgés de 9 à 11 ans. Les Biden ont plus tard passé près de trois heures avec des familles de victimes, à l'abri des caméras et des regards. Joe Biden a peut-être, lors de sa longue entrevue avec elles, réussi à réconforter un peu les familles.

Mais le démocrate de 79 ans ne peut pas faire grand-chose de plus, dans un pays où il y a plus d'armes en circulation que d'habitants.

Reste que les images d'Uvalde offraient dimanche une ressemblance bien sombre avec la visite effectuée par le président américain et sa femme il y a quelques jours à Buffalo, dans le nord-est du pays, lieu d'une tuerie raciste.