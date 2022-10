​Bernard Natua rejoint A Here ia Porinetia

Tahiti, le 14 octobre 2022 – C'était dans les tuyaux, le représentant originaire de Rangiroa, Bernard Natua, a démissionné lundi du groupe Tapura à l'assemblée pour retourner jeudi siéger au sein du A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer.



Comme annoncé il y a deux semaines dans nos colonnes, le représentant originaire de Rangiroa, Bernard Natua, a démissionné du groupe Tapura à l'assemblée lundi dernier. Il a ensuite adhéré au A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer jeudi matin. Le groupe Tapura passe donc à 35 sièges et celui du A Here ia Porinetia à 8. La présidente du groupe et du parti vert et blanc, Nicole Sanquer, assure que cette adhésion s'est faite "sans conditions". L'élu des Tuamotu a, de son côté, déclaré qu'il "revenait à la maison". En août 2020, Bernard Natua avait en effet déjà démissionné du Tapura pour rejoindre Nicole Sanquer et Nuihau Laurey dans les rangs des non-inscrits, devenu ensuite le premier groupe A Here ia Porinetia de l'assemblée. Mais dix mois plus tard, en juin 2021, l'élu des Tuamotu avait réintégré le Tapura.



Fin septembre, Bernard Natua avait déjà prévenu la présidente de son groupe, Tepuaraurii Teriitahi, qu'il quitterait sous peu le groupe majoritaire. Le maire de Makemo et cadre du A Here ia Porinetia n'avait pas caché à l'époque le rapprochement politique avec Bernard Natua. Rappelons enfin que l'actualité de l'élu de Rangiroa n'est pas uniquement politique, puisque le représentant attend le délibéré du tribunal correctionnel la semaine prochaine dans son procès pour "violences avec arme" après avoir frappé un voisin à coup de fers de chantier à Rangiroa fin 2021.

