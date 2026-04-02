

​Belle réussite pour la journée portes ouvertes à la gendarmerie de Faa’a

Tahiti, le 18 avril 2026 - Ce n’est pas tous les jours que la gendarmerie ouvre grand ses portes. Alors ils étaient nombreux, samedi matin, à venir découvrir les stands concoctés pour cette journée portes ouvertes de la gendarmerie de Faa’a. Plus de 1 200 personnes se sont pressées pour mieux comprendre les 300 métiers de la gendarmerie, rencontrer les militaires, participer à des jeux d’enquête ou encore poser des questions sur les équipements.



La gendarmerie de Faa’a a ouvert ses portes au public, samedi, de 8 h 30 à midi. Une version étoffée de ce que le public avait pu découvrir l’an dernier, lors de la première édition. “Cette journée, on l’a refaite parce que l’année dernière avait bien fonctionné, avec une vraie rencontre avec la population, ce qui est l’objectif”, explique le général Stéphane Brunet, commandant du groupement de gendarmerie en Polynésie française. Et le succès est encore au rendez-vous : “Cette année, je vois que c’est pareil, voire un peu supérieur en termes d’affluence.” Les curieux ont également pu obtenir des renseignements sur le recrutement afin d’intégrer la gendarmerie. Une volonté assumée : “On souhaite rencontrer la population autrement, sur des séquences privilégiées comme aujourd’hui. Ça nous permet de montrer tout notre savoir-faire et de faire découvrir tous les métiers que propose la gendarmerie.”

​“Le plus beau soutien, c’est quand on traite une affaire et que les gens vous remercient”

Le programme était riche : démonstrations dynamiques du GIGN à trois reprises dans la matinée, stands interactifs animés par des militaires spécialisés, équipe cynophile, entraînement au parcours commando, présentation de l’armement et d’un véhicule blindé – notamment utilisé lors des cyclones. Au-delà des démonstrations, c’est surtout l’échange et la communication qui étaient au rendez-vous. “Le but, ce n’est pas de faire des cours professoraux, c’est d’avoir un contact direct avec de petits groupes, que chacun puisse s’exprimer. On a le temps, on n’est pas en intervention”, souligne le général. Une proximité qui se retrouve aussi dans la relation avec la population : “Le plus beau soutien, c’est quand on traite une affaire et que les gens vous remercient. Ça fait chaud au cœur. L’intérêt du métier, il est là : travailler pour les gens.” Familles, curieux ou futurs candidats, tous les profils étaient présents. “On a beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants, qui veulent comprendre les métiers et construire un projet professionnel”, précise-t-il. Une journée qui met aussi en lumière les opportunités au sein de l’institution, ouverte à tous, hommes et femmes. “Nous, on ne fait aucune différence. On a un uniforme, une mission.” Face à l’affluence, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 1 200 personnes ont participé à cette matinée, bien au-delà des 500 de la première édition. “Ça veut dire que le besoin de faire ce type d’événement est là”, conclut le général.

Stéphane Brunet, commandant du groupement de gendarmerie en Polynésie









Rédigé par Violaine Broquet le Dimanche 19 Avril 2026 à 12:27 | Lu 287 fois



