​Barge à Teahupo'o : Le parquet ouvre une enquête

Tahiti, le 4 décembre 2023 – Suite aux essais techniques menés vendredi à Teahupo'o et alors que la barge prévue pour l'installation de la nouvelle tour des juges a cassé du corail, le parquet de Papeete a ouvert une enquête qui a été confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.



Le projet de tour des juges prévu pour l'organisation de l'épreuve de surf des jeux olympiques ne cesse de créer des remous. Alors que les essais techniques filmés vendredi ont montré que la barge destinée à installer la tour avait brisé des coraux, le président du Pays, Moetai Brotherson a choisi d'annuler les autres essais qui étaient prévus samedi en expliquant notamment que "si au final, il n'y a pas de solution, puisqu'on ne pourra de toute façon plus réutiliser les anciennes fondations (…ni) l'ancienne tour, il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Teahupo'o".



Alors que la diffusion de ces essais a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, le parquet de Papeete a décidé d'ouvrir une enquête fondée sur un article du code de l'environnement de la Polynésie française qui repose sur le fait que "ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation de l'espace naturel protégé lorsque cela a causé une atteinte non négligeable à l'environnement" est un délit. L'enquête a été confiée aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) et aux gendarmes de la brigade de Taravao.