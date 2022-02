​Avec les pluies de janvier, un record d'hydroélectricité à Tahiti

Tahiti, le 2 février 2022 – Après les fortes pluies de ces dernières semaines, plus des deux tiers de l'électricité produite à Tahiti pendant l'ensemble du mois de janvier a été issue d'énergies renouvelables. Un record datant de 2007 a été battu, annonce EDT.



Après la pluie, le beau temps. Et les fortes précipitations qui se sont abattues en janvier 2022 sur la Polynésie française et notamment sur l'île de Tahiti ont eu un effet des plus bénéfiques sur la production d'énergie renouvelable. EDT a annoncé mercredi matin que la pluviométrie du mois de janvier à Tahiti avait permis de battre un record de production d'énergie renouvelable et principalement d'hydroélectricité. Sur une consommation totale de 42 GWh, l’hydroélectricité de Marama Nui (filiale d'EDT) a fourni 25,8 GWh, soit 61% du total de la production d'énergie de l'île de Tahiti. Le dernier record mensuel de production hydroélectrique datait de janvier 2007.



Pour EDT, ce sont "les efforts de modernisation du parc hydroélectrique, la contribution des projets Hydromax et le fonctionnement au gasoil de la Punaruu" qui expliquent ces bons résultats… en plus de la météo bien évidemment. Une production d'hydroélectricité qui a été complétée par 3% d’énergie photovoltaïque fournie par les 2 794 producteurs solaires indépendants raccordés au réseau de distribution Tahiti Nord et Sud. Soit un total de 64% d'énergies renouvelables. Plus des deux tiers de l'électricité produite à Tahiti pendant l'ensemble du mois de janvier a donc été issue d'énergies renouvelables.