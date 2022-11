​Avaiki Teuiau prend la tête de A Ti'a i Mua

Tahiti, le 25 novembre 2022 – Jusqu'ici discrète secrétaire générale adjointe de A Ti'a i Mua, Avaiki Teuiau a été élue vendredi matin pour succéder à Jean-Marie Yan Tu au poste de secrétaire générale de deuxième la confédération syndicale de Polynésie française.



Le 12e Congrès de la confédération syndicale A Ti'a i Mua s'est achevé vendredi midi à la mairie de Pirae. La principale information de ce grand rassemblement de la confédération reconnue pour deuxième plus représentative en Polynésie française était celle de la succession de Jean-Marie, dit "Pico", Yan Tu. Après 22 ans comme secrétaire général de la confédération syndicale, malgré une mise en retrait forcée mais néanmoins ponctuelle au moment de sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs, l'homme fort de A Ti'a i Mua a décidé de passer la main. Et c'est la discrète secrétaire générale adjointe de la confédération, Avaiki Teuiau, qui va désormais davantage se faire connaître à la tête de A Ti'a i Mua. Le reste du bureau est constitué des deux secrétaires généraux adjoints, Herehau Taea et Jonathan Dartin, et du trésorier Yves Laugrost.